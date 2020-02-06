Уфа, 6 февраля 2020, 10:41 — REGNUM Грузовик «МАН ТГС» снес металлическое ограждение на трассе в Башкирии. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.
По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем 5 февраля на 14 километре автодороги Уфа — Оренбург.
Автомобиль «МАН ТГС», за рулем которого находился 44-летний мужчина, ехал со стороны поселка Аэропорт. В какой-то момент грузовик наехал на металлическое ограждение.
Отмечается, что водитель был госпитализирован с различными травмами.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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