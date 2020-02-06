Симферополь, 6 февраля 2020, 10:34 — REGNUM На крымской автодороге Симферополь — Севастополь погибли три человека в ДТП. Об этом 6 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым.
По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферопольском районе Крыма полицейский пострадал в ДТП по вине пенсионера. Пожилой мужчина выехал с проезжей части и допустил наезд на инспектора ДПС, который находился на обочине. Лейтенанта госпитализировали.