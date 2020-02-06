Симферополь, , 10:34 — REGNUM На крымской автодороге Симферополь — Севастополь погибли три человека в ДТП. Об этом 6 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Водитель Lada Kalina, двигаясь в направлении Симферополя между Бахчисараем и селом Новенькое, допустил выезд на встречную полосу встречного движения, где произошло столкновение автомобиля с отбойником, после чего автомобиль откинуло на грузовой автомобиль MAN. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли», — уточнили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферопольском районе Крыма полицейский пострадал в ДТП по вине пенсионера. Пожилой мужчина выехал с проезжей части и допустил наезд на инспектора ДПС, который находился на обочине. Лейтенанта госпитализировали.

Об этом: Крымский пенсионер сбил инспектора ДПС