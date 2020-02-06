Москва, , 10:28 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту очередного артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) двух поселков в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 6 февраля сообщается на сайте СКР.

По данным ведомства, 30 января ВСУ произвели прицельный обстрел из гранатометов и минометов объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселках Голубовское и Донецкий города Кировска.

В результате преступных действий со стороны ВСУ ранения получили мирные жители — мужчина 1965 года рождения и женщина 1951 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела военнослужащими Вооруженных сил Украины посёлка Березовское в Луганской Народной Республике, в результате которого 80-летний местный житель был ранен.

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