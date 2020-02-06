Усть-Коксинский район, Алтай, , 10:27 — REGNUM В Усть-Коксинском районе Республики Алтай завершились поиски пропавшего неделю назад мужчины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, тело пропавшего нашли 6 января в 11:40 по местному времени.

Оно было найдено на месте схода лавины в урочище Собачье. В ходе поисковых работ спасатели, волонтёры из числа местных жителей, а также сотрудники заповедника провели раскопки на территории 220 квадратных метров. Методом зондирования обследовано 1600 квадратов снежной массы.

Напомним, сообщение о пропаже 43-летнего местного жителя поступило в МЧС 30 января. По предположению родственника, мужчина мог попасть под лавину во время охоты. Добавим также, что ранее спасатели не раз сообщали об угрозе лавин из-за обильных снегопадов.

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