Самара, , 10:28 — REGNUM 11-летнего мальчика разыскивают в Самаре. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ребенок ушел из дома по адресу ул. Маяковского, 58 на прогулку еще 4 февраля и до настоящего времени не вернулся.

Отмечается, что последний раз подростка видели вечером 4 февраля около торгового центра «Гудок».

Рост ребенка 130 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русого цвета, глаза карего цвета. Мальчик был одет в горнолыжную куртку сине-голубого цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета и сапоги черного цвета с красными шнурками. Отмечается, что телефона и документов у ребенка при себе не было.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, обратиться в ближайшее отделение полиции.

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