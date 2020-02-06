Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Утро жителей района Купчино на юге Петербурга началось в тумане. Из-за лопнувшей трубы на улице Ярослава Гашека пробираться по дороге приходилось чуть ли не на ощупь. Сейчас специалисты устраняют техническое нарушение на тепловой коммуникации, сообщает АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Авария на теплотрассе произошла около 07:50 мск в четверг, 6 февраля 2020 года. Сразу же после звонка очевидцев специалисты предприятия приступили к работам по устранению технологического нарушения у дома 9 по улице Ярослава Гашека.

«На потребителях близлежащих зданий дефект не отразился — здания переведены на резервную схему теплоснабжения», — отмечают в «Теплосети».

Окончание ремонтных работ запланировано на 21:00 мск текущего дня. Специалисты просят горожан ни в коем случае не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам, тем более если видно парение или вытекание горячей воды.