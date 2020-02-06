Мухоршибирский район, Бурятия, , 10:15 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в истязании собственной дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, мужчина систематически избивал девочку руками и ремнём за мелкие провинности, явно выходя за рамки разумных мер воспитательного воздействия. При этом отец был крайне «изобретательным».

»К примеру, душил, бил головой об стол. Однажды, вывел на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом увеличивая скорость и создавая опасность наезда на девочку, если она остановится или снизит темп бега», — отметили в СКР.

Учителям девочка объясняла кровоподтёки тем, упала во время игр. Её страдания прекратил одноклассник, увидевший однажды, как её избивает отец, после чего работники школы обратились к правоохранителям.

В итоге суд признал мужчину виновным в истязании заведомо несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии, приговорив к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы.

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