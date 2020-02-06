Киев, 6 февраля 2020, 10:18 — REGNUM Более 600 населённых пунктов Украины лишены электричества из-за сильного ветра и налипания мокрого снега, сообщили 6 февраля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Бригады облэнерго устраняют поломки.
В пресс-службе отметили, что на трассе М-15 Одесса — Рени ограничено движение большегрузного транспорта с целью обеспечения расчистки дороги и недопущения пробок.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 января более 600 населённых пунктов с Сумской и Черниговской областях были обесточены из-за плохой погоды.
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