Киев, , 10:18 — REGNUM Более 600 населённых пунктов Украины лишены электричества из-за сильного ветра и налипания мокрого снега, сообщили 6 февраля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Обесточены более 600 населённых пунктов в 13 областях, а именно: Одесская — 137, Днепропетровская — 120, Херсонская — 87, Николаевская — 59, Кировоградская — 57, Донецкая — 34, Полтавская — 27, Ивано-Франковская — 26, Запорожская — 19, Черновицкая — 19, Черкасская — 8, Житомирская — 4 и Закарпатская — 3», — сказано в сообщении.

Бригады облэнерго устраняют поломки.

В пресс-службе отметили, что на трассе М-15 Одесса — Рени ограничено движение большегрузного транспорта с целью обеспечения расчистки дороги и недопущения пробок.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января более 600 населённых пунктов с Сумской и Черниговской областях были обесточены из-за плохой погоды.

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