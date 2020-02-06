Барнаул, , 10:09 — REGNUM Железнодорожный районный суд Барнаула (Алтайский край) приговорил к трем годам лишения свободы телефонного мошенника, сообщает 6 февраля пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, мужчина был задержан на новосибирском вокзале. Подозреваемый — 32-летний житель Читы — находился на свободе 23 дня, после отбывания наказания в колонии за аналогичные преступления.

Суд установил, что мужчина звонил сотрудникам железной дороги и представлялся именем их знакомого и просил выручить его в сложной финансовой ситуации.

Так, работница железнодорожной станции Бийск перевела ему на карты 10 тыс. рублей, еще одна сотрудница станции Барнаул перевела злоумышленнику 17 тыс. рублей.

Поняв, что стали жертвами мошенничества, обе потерпевшие обратились в транспортную полицию. Личность подозреваемого была установлена, после задержания фигуранта взяли под стражу. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 340 тыс. рублей перевела телефонному мошеннику 73-летняя жительница Красноярска, пытаясь «спасти» от уголовной ответственности якобы попавшего в ДТП внука. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

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