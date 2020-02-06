Уфа, , 10:06 — REGNUM 11 штрафов и административный арест получил мужчина без прав, скрывающийся от полицейских в Уфе. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, для задержания 19-летнего парня, который управлял чужим автомобилем «Мазда», были подняты по тревоге три экипажа ГИБДД. Погоня на автомобилях длилась порядка 40 минут. Затем нарушитель бросил машину в одном из гаражных кооперативов и попытался убежать от полицейских. В это время он и был задержан стражами порядка.

В результате стражи порядка составили в отношении нарушителя 13 протоколов. Кроме этого, суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста на одни сутки.

Отмечается, что вскоре состоится еще один суд по поводу его езды по встречной полосе на дороге с односторонним движением. Нарушителя могут досрочно лишить еще не полученного им водительского удостоверения.

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