Лоди, , 09:56 — REGNUM Один человек погиб и ещё 30 пострадали в результате того, что скоростной поезд, который двигался по маршруту Милан — Болонья, сошёл с рельсов в северной итальянской провинции Лоди. Об этом 6 февраля сообщает газета Corriere della Sera.

Также уточняется, что один человек в результате происшествия считается погибшим без вести.

Кроме этого, сообщается, что на место аварии прибыли представители экстренных спасательных и медицинских служб. Причина случившегося на данный момент неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля стало известно, что два человека пострадали при столкновении грузового поезда и легкового автомобиля в Самарской области.