Соледар, ДНР, , 09:57 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщили 6 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили 12 мин калибра 120 мм и три мины калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего была выпущена 21 единица боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Докучаевск, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела были повреждены линии электропередачи и водопровод в посёлке шахты 6/7 на окраине Горловки. Благодаря оперативным действиям коммунальщиков энергообеспечение посёлка было восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под огнём ВСУ оказалось бомбоубежище, в котором находились шесть человек. В результате обстрелов никто из них не пострадал.

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