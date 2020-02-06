Москва, , 09:53 — REGNUM Мошенник завладел почти 2 млн рублей, пообещав доверчивой москвичке «снятие порчи и возвращение мужа». Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЦАО управления МВД России по Москве.

Заявление в отдел полиции по району Арбат поступило от 53-летней женщины. Она рассказала, что отправила 1,8 млн рублей незнакомому мужчине, который заверил, что снимет с женщины «порчу» и вернёт её супруга.

Телефонный разговор с незнакомцем произошёл в конце января. «Взятые на себя обязательства» злоумышленник не выполнил, деньги не вернул, пояснили в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у жительницы Красноярска мошенники выманили 340 тыс. рублей, рассказав, что её внук якобы попал в беду.

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