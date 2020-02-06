Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 09:47 — REGNUM В результате перестрелки в индийском штате Джамму и Кашмир погиб один индийский полицейский, об этом 6 февраля сообщил глава местной полиции Дилбах Сингх во время пресс-конференции.

Сотрудник правоохранительных органов отметил, что инцидент произошел во время задержания на контрольно-пропускном пункте местных боевиков, двое из которых впоследствии были ликвидированы, третий — арестован.

«Когда их остановили, один из боевиков открыл огонь по полицейским из пистолета. Мы открыли ответный огонь», — подчеркнул Сингх.

Напомним, на территории штата Джамму и Кашмир проживает преимущественно мусульманское население, что объективно ведет к развитию сепаратистских настроений, так как основное население Индии исповедует индуизм.

В среде жителей региона присутствуют и радикальные элементы, готовые сражаться с индийскими силовиками, в том числе и террористическими методами.

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