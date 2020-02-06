Красноярск, , 09:44 — REGNUM 340 тысяч рублей перевела телефонному мошеннику 73-летняя жительница Красноярска, пытаясь «спасти» от уголовной ответственности якобы попавшего в ДТП внука. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как было установлено полицией, мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, позвонил вечером на домашний телефон пенсионерки и сообщил, что её внук виновен в дорожно-транспортном происшествии. Для того, чтобы тот смог избежать уголовной ответственности за совершённое, мошенник потребовал от пожилой женщины денежный перевод.

В ближайшем банкомате пострадавшая перевела на счёт лже-силовика затребованные тем 340 тысяч рублей. И только утром, связавшись с внуком, пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Телефонному мошеннику, которого разыскивает полиция, грозит наказание до 6 лет лишения свободы.