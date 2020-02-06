Уфа, , 09:41 — REGNUM Мужчину в Башкирии приговорили к 13 годам колонии за иные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Прокуратуры Демского района Уфы.

В суде установлено, что преступление произошло в апреле прошлого года в бассейне фитнес-клуба «Аквитания». 40-летний местный житель совершил действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки. Заявление в полицию подала мать ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Отмечается, что свою вину подсудимый не признал. В результате суд признал его виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительницу Тувы подозревают в смерти грудного ребёнка