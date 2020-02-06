Иерусалим, , 09:39 — REGNUM Наезд автомобиля на израильских солдат в Иерусалиме расследуется полицией как террористический акт. Об этом 6 февраля сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

По данным полиции, в результате трагического инцидента пострадали 15 военнослужащих Израиля, причем один из них находится в критическом состоянии, а ещё один получил ранения средней степени тяжести.

Также сообщается, что автомобиль, на котором был совершён наезд на солдат Израиля, уже обнаружен полицией в Бейт-Джала возле города Вифлеема. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску водителя, совершившего данный наезд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спецслужбы Ливана задержали на территории страны четверых сирийцев за членство в террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).