Амстердам, , 09:28 — REGNUM Компания по производству корма для сельскохозяйственных животных в голландской провинции Северный Брабант подозревается в том, что она в течении двух лет под видом корма продавала отходы и незарегистрированные вещества. Прокуратура полагает, что компания на этом заработала 4 миллионов евро.

В ходе следственных действий задержано трое сотрудников компании. В настоящее время их допрашивают.

Деятельность компании уже была остановлена Управлением продовольственной безопасности при Министерстве сельского хозяйства в мае 2019 г. В ходе проверок были обнаружены нарушения правил гигиены и продовольственной безопасности.