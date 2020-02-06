Томск, , 09:26 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проверить обстоятельства принудительного помещения жительницы Томска в психиатрическую больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 февраля в Следственном комитете РФ.

В Томске продолжают обсуждать ситуацию вокруг пенсионерки, которая в ходе одиночного пикета подожгла плакат и получила ожоги рук. Женщина пошла на такой шаг, пытаясь привлечь внимание к своей проблеме, связанной с результатом расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. Местные СМИ передают, что томичка провела пикет перед зданием регионального управления СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бастрыкин уже дал ряд поручений по ситуации с томичкой. В частности, он поручил сотрудникам центрального аппарата изучить ситуацию, которая привела к опасному поступку пенсионерки.

5 февраля стало известно, что направлявшуюся на приём в правоохранительные органы пожилую женщину насильно задержали и доставили в психиатрическую больницу для обследования.

Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проверить обстоятельства задержания томички и законность её помещения в медучреждение.

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