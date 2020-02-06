Кампала, , 09:20 — REGNUM Более 100 человек, прибывших в международный аэропорт Энтеббе из Китая, были помещены на 14-дневный карантин для предотвращения распространения вспышки коронавируса в восточноафриканской стране. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Уганды.

Министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг заявила журналистам во время брифинга в столице страны, Кампале, что 44 человека из всех помещенных на карантин — граждане Китая.

Она также сказала, что ранее в министерстве не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом среди граждан Уганды.

По словам министра, на основных пограничных пунктах восточноафриканской страны была усилена проверка на вирус. В соответствии с заявлением властей, в Китае находятся сотни студентов из Уганды, однако в настоящее время у правительства нет планов по их эвакуации.