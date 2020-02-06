Красноярск, , 09:06 — REGNUM После ДТП с 29 машинами под Красноярском за медицинской помощью обратились два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В ведомстве уточнили, что всего в результате ограниченной видимости из-за погодных условий на дороге «глубокий объезд Красноярска» в Емельяновском районе около деревни Сухая Балка произошло семь ДТП с участием 29 машин.

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Как сообщало ИА REGNUM, на месте автоаварии, произошедшей из-за тумана, работают полицейские. Движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях.

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