Кабул, , 09:02 — REGNUM Неизвестные совершили похищение гражданина США на территории восточной афганской провинции Хост. Об этом 6 февраля сообщает телеканал CNN.

Как сообщил телеканалу один из источников из числа официальных американских лиц, похищение гражданина США было совершено в течение последних нескольких дней. Также он указал, что похищенный является подрядчиком.

При этом не уточняется, в каких структурах работал указанный гражданин США и отмечается, что в настоящее время нет информации о том, кто его похитил.