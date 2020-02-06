Уфа, , 09:01 — REGNUM Масляное пятно, похожее на нефтепродукт, обнаружено на реке Уфе в Башкирии. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

По предварительной информации, произошел слив стоков по системе ливневой канализации. В настоящий момент специалисты устанавливают источник загрязнения. Спасатели обработали масляное пятно сорбентом. Кроме этого, были взяты пробы воды на анализ.

Сообщается, что в настоящее время угрозы распространения нет. Сейчас выполняются работы по уборке пятна. Отмечается, что показатели качества воды соответствуют нормативным значениям.

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