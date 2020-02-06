Новосибирск, , 08:53 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.

Как сообщили ИА REGNUM в главном управлении МВД РФ по Новосибирской области, в ДТП, по предварительным данным, пострадали две женщины: одна доставлена в больницу, другой оказали медицинскую помощь на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

На данный момент известно, что водитель автомобиля 1992 года рождения ехал Красному проспекту — со стороны площади Калинина в строну городского Аэропорта. Сначала он выехал на островок безопасности, наехал на дорожный знак, а затем на группу пешеходов, переходивших дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.