Самара, , 08:45 — REGNUM Моторный отсек пассажирского судна на воздушной подушке загорелся в Самаре. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло днем 5 февраля. Судно «Хивус-1», собственником которого является ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», курсировало по маршруту Самара — Рождествено.

Капитан судна увидел задымление моторного отсека в то время, когда судно прибыло на остановку о. Проран г. Самара. Капитан сам потушил возгорание.

Отмечается, что в этот момент на судне находились капитан-механик и пять пассажиров. По предварительной информации, причиной возгорания является замыкание электропроводки.

По данному факту прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на внутреннем водном транспорте.

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