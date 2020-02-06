Анкара, , 08:58 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» одного из разыскиваемых курдских повстанцев, об этом 6 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла на юго-востоке страны в провинции Диярбакыр. Разыскиваемым оказался член Рабочей партии Курдистана (РПК) Рамазан Топрак, он находился в серой категории разыскиваемых.

Напомним, военные Турции используют термин «нейтрализован» в отношении убитых противников, в случае, если повстанцы попадают в плен, то об этом сообщается прямо.

Список разыскиваемых преступников разделен на пять цветовых категорий, по степени опасности обвиняемых. Самой опасной считается красная категория, серая — наименее опасная.