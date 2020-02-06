Красноярск, , 08:38 — REGNUM Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей. Уточнённую информацию сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Причиной массового столкновения на автомобильной дороге «Глубокий обход города Красноярска» по-прежнему называют неблагоприятные погодные условия — ограниченную видимость из-за тумана и гололедицу. ГИБДД ещё не удалось установить виновных в произошедших авариях. По предварительным данным, за медицинской помощью в связи с травмами, не угрожающими жизни, обратились два человека.

На аварийном участке дороги из-за ограниченной видимости сохраняется перекрытие движения в обоих направлениях. Водителям предлагается объезжать место ДТП по улицам Пограничников, Гайдашовка и Северное шоссе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около деревни Сухая Балка в Емельяновском районе Красноярского края 6 февраля столкнулись более десяти автомобилей, включая грузовые.

По информации Госавтоинспекции, движение по трассе, являющейся глубоким объездом Красноярска, перекрыто в обоих направлениях. Водителям, двигающимся в направлении Канска или Ачинска, предлагается объезжать аварийный участок дороги по Северному шоссе.

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