Амстердам, , 08:22 — REGNUM Хакеры, которые в декабре подвергли кибератаке университет г. Маастрихт в Нидерландах, смогли проникнуть в компьютерную сеть университета и в течении двух месяцев изучали её, прежде чем совершить атаку. Об этом стало известно в ходе расследования обстоятельств атаки.

Хакеры смогли проникнуть в сеть с помощью двух фишинговых мейлов. После этого они подробно изучили сеть, чтобы успешно внедрить в неё вируса-вымогателя. В ходе атаки был заблокирован и доступ к банкам резервных данных университета. Таким образом недоступными оказались все университетские файлы.

Чтобы вернуть себе доступ к информации, университет заплатил хакерам 30 биткойнов, или 200 тыс. евро в реальных деньгах.

Ранее СМИ сообщали, что университет заплатил 250 тыс. евро. В университете уточнили, что в противном случае вуз пришлось бы закрыть на месяц.