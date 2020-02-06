Улан-Удэ, , 08:19 — REGNUM Часть побережья озера Байкал площадью 860 гектаров оказалась в частной собственности у крупного предпринимателя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, в ходе проверки были установлены незаконное формирование, постановка на кадастровый учет и предоставление в собственность уникальной природной территории.

«В состав спорных земель вошли в том числе водно-болотные угодья, акватория реки Исток, озера Малый Арангатуй и Чивыркуйского залива Байкала, его береговая полоса», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуроры потребовали вернуть особо ценные земли государству, однако суд первой инстанции отверг их доводы. Судья обосновал решение тем, что из-за отсутствия установленных границ водных объектов нельзя доказать неправомерность владения примыкающей к водоёмам землёй. По мнению сотрудников прокуратуры, это говорит о формальном подходе к этому вопросу.

«Правомерно определить границы водных объектов возможно не только путём внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости, но и путем использования государственных топографических карт, фактического обследования участков, что и было сделано», — добавили в прокуратуре.

Решение суда оспаривается в настоящее время в Верховном суде Бурятии.

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