Москва, , 08:15 — REGNUM В Москве задержан один из подозреваемых в разбойном нападении на заправке и хищении 4,5 млн рублей. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба МВД России.

Как следует из информации МВД, на одной из московских заправок четверо неизвестных в масках перекрыли внедорожником чёрного цвета дорогу одному из водителей. После этого злоумышленники разбили боковые стёкла машины топором, произвели несколько выстрелов из пистолета и избили пострадавшего. Отобрав у него сумку с 4,5 млн рублей нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Позднее полиция установила, что внедорожник был брошен нападавшими на улице Введенского, где они переоделись и уехали на такси.

По факту произошедшего нападения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

По подозрению в совершении нападения полиция задержала гражданина одной из центральноазиатских стран, который взят под стражу. Ведётся розыск остальных участников преступления.