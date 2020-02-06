Мапуту, , 08:11 — REGNUM По меньшей мере семь человек были убиты подозреваемыми в причастности к рядам исламистских боевиков в северном Мозамбике. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения местных СМИ.

В соответствии с сообщениями, все погибшие были фермерами, на которых напали, когда они направлялись на свои участки. Их тела были обнаружены обезглавленными, отмечают репортеры.

Нападавшие также подожгли дома в соседней деревне Махате в районе Киссанга.

По информации журналистов телерадиокомпании, в последние годы в северной части Мозамбика было зафиксировано несколько нападений джихадистов. А в прошлом году боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о своем присутствии в восточноафриканской стране.

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