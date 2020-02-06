Сыктывкар, , 08:09 — REGNUM Тела двух шахтеров, пропавших в результате пожара на шахте «Яреганефти» в Коми в 2019 году, найдены. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Управления СК РФ по региону.

Отмечается, что останки погибших переданы на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года на нефтешахте №1 НШУ «Яреганефть» произошел пожар, охвативший более двух тысяч квадратных метров. После ликвидации огня начались поиски двух пропавших работников предприятия, которые позже были признаны погибшими.

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