Красноярск, , 07:34 — REGNUM Около деревни Сухая Балка в Емельяновском районе Красноярского края 6 февраля столкнулись более десяти автомобилей, включая грузовые. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По информации Госавтоинспекции, движение по трассе, являющейся глубоким объездом Красноярска, перекрыто в обоих направлениях. Водителям, двигающимся в направлении Канска или Ачинска, предлагается объезжать аварийный участок дороги по Северному шоссе.

В настоящее время причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительным данным, она произошла в условиях ограниченной видимости из-за неблагоприятных погодных условий.