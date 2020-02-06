Красноярск, , 07:22 — REGNUM Участники и организаторы массовых беспорядков, которые произошли в красноярском центре временного содержания иностранных граждан в 2018 году, осуждены судебной коллегией Красноярского краевого суда на сроки от 4 до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Вынесен приговор шести гражданам, обвиняемым по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки». Пятеро обвиняемых не имеют гражданства, один — гражданин Таджикистана. … Участники и организаторы беспорядков получили от 4 до 9 лет колонии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что двое обвиняемых были удалены из зала заседания за нарушение порядка.

По информации следствия, 3 февраля 2018 года в центре временного содержания иностранных граждан в Красноярске осужденными были инициированы беспорядки. Требуя послабления режима содержания и ускорения своей депортации, они забаррикадировались в нескольких помещениях, сорвали камеры наблюдения, подожгли матрасы и нанесли себе раны.

В центре тогда находились 94 гражданина других государств и лиц без гражданства.