Оренбург, , 07:04 — REGNUM В Оренбурге вечером 5 февраля из-за прорыва на чугунном водоводе без холодной воды остались 35 многоэтажных жилых домов, а также три детских сада и школа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Коммунальная авария произошла на ул. Юных Ленинцев. На место выезжали бригада специалистов ООО «Оренбург Водоканал». В ликвидации аварии задействовали десять человек и шесть единиц техники.

На устранение прорыва и восстановление водоснабжения потребовалось почти четыре часа: с 20:00 до 23:40 местного времени (18:00 — 21:40 мск). Подача холодной воды возобновлена.