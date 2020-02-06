Красноярск, , 07:01 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края около деревни Сухая Балка из-за погодных условий 6 февраля столкнулись более десяти автомобилей, в том числе грузовых. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МВД.

На месте ДТП, случившегося из-за тумана, работают сотрудники полиции. Движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Водителям, направляющимся в Канск и Ачинск, рекомендуют объезжать указанный участок дороги через Северное шоссе.

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