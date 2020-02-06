Северо-Курильск, Сахалинская область, , 06:58 — REGNUM Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой 3,5 километра над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Сахалинской области.

Сообщается, что шлейф распространился на северо-восток от вулкана на расстояние до пяти километров. Пеплопада в населенных пунктов острова не зафиксировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жителей Парамушира нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра. Шлейф от извержения протянулся на 6 километров на северо-восток.

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