Владивосток, , 06:17 — REGNUM Во Владивостоке пожарно-спасательные подразделения прибыли на тушение горящего продуктового рынка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях Владивостока жители города активно обсуждают пожар продуктового рынка, который в настоящее время тушат пожарные на улице Крыгина.

Сообщается, что пожарные прибыли очень оперативно и сразу приступили к тушению. О пострадавших информации нет, официальных заявлений со стороны МЧС также пока не прозвучало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье в результате пожара пострадал строительный рынок.