Якутск, , 06:07 — REGNUM Большинство заболевших гриппом и ОРВИ в Якутии — дети и подростки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре по Якутии.

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На заболевших гриппом и ОРВИ в республике 84% приходится на детей и подростков до 14 лет. Наибольший рост, 35,5%, отмечен среди школьников, на детей, посещающих детские сады — 11,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня, 6 февраля, школы и детские сады Якутии закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ.