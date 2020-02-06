Ачинск, Красноярский край, , 06:03 — REGNUM Проверка по факту нападения бездомных собак на ребёнка проводится в городе Ачинске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

От укусов собак пострадала четырёхлетняя девочка. По предварительным данным, 26 января в Ачинске бродячие собаки напали на девочку, гуляющую со старшим братом. Мальчику удалось отогнать животных.

Девочке пришлось наложить несколько швов на лице, сейчас она находится дома.

По словам жителей Ачинска, они регулярно видят бездомных собак в районе улицы Красноармейской. Следователь намерен допросить должностных лиц администрации города, ответственных за контроль по содержанию безнадзорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР начал проверку в связи с нападения стаи собак на школьницу в Иркутске.