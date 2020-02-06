Иерусалим, , 05:58 — REGNUM Водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов в столице Израиля Иерусалиме, сообщает израильская национальная медслужба на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Давид Ремез. Водитель автомобиля выехал на тротуар и сбил группу пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. В результате произошедшего пострадали 14 человек. Газета Jerusalem Post отмечает, что водитель сбил пешеходов целенаправленно. Полиция уже разыскивает преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля 2019 года суд китайской провинции Ляонин приговорил к смертной казни водителя автомобиля, сбившего целенаправленно толпу школьников в 2018 году. Тогда в результате ДТП погибли шестеро детей, еще 20 получили ранения.