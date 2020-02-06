Хьюстон, США, , 05:48 — REGNUM Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в американском Хьюстоне (штат Техас), сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в 30 километрах к северо-западу от Хьюстона. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших — один несовершеннолетний. Других подробностей ДТП не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля автобус столкнулся с грузовиком на юге Перу. В результате столкновения погибли десять человек. Причины аварии не сообщались.

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