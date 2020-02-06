Иерусалим, , 04:44 — REGNUM Армии обороны Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы с территории анклава, говорится в сообщении военного ведомства на официальной странице в Twitter.

«В ответ на запущенные из Газы минометные снаряды и воздушные шары с зажигательной смесью в течение последнего дня наши ВВС только что нанесли ряд ударов», — сообщили военные.

Ранее израильские СМИ сообщали, что накануне из сектора Газа были выпущены два миномётных снаряда в сторону Израиля. Атаки были зафиксированы средствами обнаружения израильской армии.

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