Холмск, Сахалинская область, , 04:29 — REGNUM Грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус в Холмске на Сахалине, передает АСТВ.

Сообщается, что автобус следовал по улице Победы, в это время на улицу со стороны Первомайской поворачивал грузовик. Водитель грузовика хотел пропустить автобус, однако из-за гололеда не смог затормозить, в результате чего произошло столкновение. Пострадавших в результате ДТП не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Марий Эл. В результате столкновения пострадали четыре человека.