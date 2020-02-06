Дамаск, , 04:19 — REGNUM Сирийские средства ПВО отражают ракетную атаку на Дамаск, в небе слышны звуки взрывов, сообщает 6 февраля сирийское государственное агентство SANA.

По информации агентства, ракеты направлялись к столице Сирии со стороны Израиля. В первые минуты сирийским военным удалось сбить «ряд вражеских целей».

Армия обороны Израиля пока не прокомментировали информацию о причастности к атаке.

Напомним, Дамаск подвергался ракетному обстрелу в январе 2020 года.

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