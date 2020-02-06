Лима, , 03:50 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком на юге Перу, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что ДТП произошло в округе Ла Хойя. Автобус перевозил работников фермы, однако столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения шесть человек погибли на месте, остальные четверо скончались уже в больницах от полученных травм. Причины аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января водитель пассажирского автобуса в Перу не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся и упал в пропасть. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 18 получили травмы.

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