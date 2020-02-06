Джакарта, , 02:14 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы у берегов индонезийского острова Бали, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 69 километрах к северо-востоку от Бангкалана в провинции Восточная Ява. Очаг сейсмособытия находился на глубине 636 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 18 километрах от канадского городка Поствил. В результате происшествия пострадавших не было.