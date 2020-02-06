Ханчжоу, Китай, , 00:56 — REGNUM В результате обрушения жилого здания в провинции Чжэцзян на востоке Китая погибли два человека, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Еще восемь человек получили ранения в результате инцидента, который произошел в 23:51 по местному времени в деревне Фэнсян города Лунган. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. По предварительным данным, причиной обрушения трехэтажного здания стал взрыв бытового газа. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения жилого дома в провинции Хэнань в центральной части Китая в середине января текущего года погибли четыре человека.

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