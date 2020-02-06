Тирана, , 07:34 — REGNUM 5 февраля был опубликован полный отчет о последствиях землетрясений 26 ноября в Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство BalkanWeb, данные отчета были подготовлены в преддверии конференции доноров, которая пройдет при поддержке ЕС 17 февраля. При подготовке отчета правительству Албании оказывали помощь более 60 специалистов из Всемирного банка, ООН и Европейского союза.

Согласно отчету, в результате разгула стихии экономика Албании потерпела убытки, оцениваемые в 980 миллионов евро. Наибольший ущерб понесли жилищный сектор, сельское хозяйство и образовательная инфраструктура. Также произведенные землетрясениями разрушения серьезно сказались на такой важной для этой маленькой приморской страны отрасли как туризм.

В результате землетрясения магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера, обрушившегося на Албанию 26 ноября 2019 года, погиб 51 человек. Ещё 17 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Общее число пострадавших превышает 200 тысяч человек.