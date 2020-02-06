Москва, , 00:20 — REGNUM Мужчина, обвиняемый в применении насилия к своему пасынку, отправлен под стражу Чертановским судом города Москвы. Об этом 5 февраля сообщила журналистам пресс-секретарь суда.

Было удовлетворено ходатайство следствия об аресте мужчины 1981 года рождения, обвиняемого в насилии по отношению к малолетним детям от первого брака своей супруги. Арест продлится до 4 апреля текущего года.

Уголовное дело в отношении мужчины было заведено по статье об истязании несовершеннолетнего. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для сбора доказательной базы. На допросах во время следственных мероприятий мужчина подтвердил факт насилия по отношению к ребёнку.

Следователи в настоящее время проверяют условия проживания и воспитания детей в семье. Кроме того, будет дана оценкам действиям органов профилактики. отвечающих за контроль условий воспитания и проживания детей в этой семье.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ходатайстве следствия об избрании меры пресечения мужчине, обвиняемого в избиении сына своей супруги.

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